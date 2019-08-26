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Бахромжон Хайдаров назначен хокимом города Андижана

Бахромжон Хайдаров назначен новым хокимом Андижана

© UzReport.news
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (322)
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На этой должности он сменил Дилмурода Рахматуллаева, который возглавлял администрацию города с 2016 года.

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. На внеочередной сессии Андижанского городского Кенгаша народных депутатов был назначен новый хоким города Андижана, сообщается на странице хокимията области в Facebook. Им стал бывший начальник финансового управления хокимията Андижанской области Хайдаров Бахромжон Насырбоевич.

Коттеджи по типовым проектам
© anhor.uz
Хоким Андижана ответил жаловавшимся на выселение из коттеджей женщинам

На этой должности он сменил Дилмурода Рахматуллаева, который возглавлял администрацию города с 2016 года.

Напомним, что накануне Дилмурод Рахматуллаев был снят со своего поста из-за просочившихся в СМИ откровенных фото. Однако официальная причина увольнения сформулирована следующим образом: "из-за допущенных ошибок в работе с жалобами жителей"

СМИ: хоким Андижана уволен из-за служебного романа >>

А в декабре 2017 года Дилмурод Рахматуллаев оштрафован на 30 МРЗП за оскорбление руководителей образовательных учреждений города нецензурными словами.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (322)



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