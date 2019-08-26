Бахромжон Хайдаров назначен новым хокимом Андижана

На этой должности он сменил Дилмурода Рахматуллаева, который возглавлял администрацию города с 2016 года.

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. На внеочередной сессии Андижанского городского Кенгаша народных депутатов был назначен новый хоким города Андижана, сообщается на странице хокимията области в Facebook. Им стал бывший начальник финансового управления хокимията Андижанской области Хайдаров Бахромжон Насырбоевич.

На этой должности он сменил Дилмурода Рахматуллаева, который возглавлял администрацию города с 2016 года.

Напомним, что накануне Дилмурод Рахматуллаев был снят со своего поста из-за просочившихся в СМИ откровенных фото. Однако официальная причина увольнения сформулирована следующим образом: "из-за допущенных ошибок в работе с жалобами жителей"

СМИ: хоким Андижана уволен из-за служебного романа >>

А в декабре 2017 года Дилмурод Рахматуллаев оштрафован на 30 МРЗП за оскорбление руководителей образовательных учреждений города нецензурными словами.