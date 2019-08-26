Курсы языков и новая профессия: в Ташкенте откроется кадровый центр

В новом центр жители Ташкента смогут получить профессиональное образование или освоить иностранный язык.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Ташкенте к 28-летию независимости Узбекистана заработает моноцентр "Добро пожаловать на работу", сообщает пресс-служба хокимията города.

Центр будет располагаться в здании бывшего Политехнического колледжа. Его создание связано с указом президент республики Шавката Мирзиёева "О мерах по совершенствованию структуры органов по труду и укреплению системы защиты трудовых прав и охраны труда граждан".

В центре будут готовить каменщиков, штукатуров, маляров, мастеров по гипсокартону. Также можно получить специальность сварщика, гидротехника или сантехника.

К тому же, есть и нетехнические направления: повар, кондитер, швея, парикмахер, стилист, массажист, косметолог, медсестра, официант или сиделка.

Кроме того, в центре все желающие могут освоить турецкий, японский, английский, корейский, китайский и русский языки.

В первую очередь центр предназначен для тех, кто планирует получить временную работу за границей.

В сообщении пресс-службы уточняется, что подписан меморандум о сотрудничестве между моноцентром и Нанкинским политехническим институтом Китая. Согласно документу, центр будет осуществлять международные студенческие исследовательские и другие образовательные программы, проводить семинары, а также совместно работать над созданием Нанкинского политехнического института в Узбекистане.

Также в центре будут работать волонтеры из Корейского агентства международного сотрудничества в Узбекистане. По завершении курсов учащиеся получают международный сертификат WorldSkills.