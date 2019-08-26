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Нового имам-хатиба назначили в Ташкенте

Нового имам-хатиба назначили в Ташкенте

Общество
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Рахимберди домла Рахмонов, который ранее работал главным имам-хатибом столицы, продолжит исполнять обязанности имам-хатиба столичной соборной мечети «Минор».

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана сообщила о том, что 25 августа главным имам-хатибом города Ташкента назначен представитель Управления мусульман Узбекистана в Андижанской области Нуриддин домла Холикназаров.

Праздничная молитва в соборной мечети Хазрати Имам
© muslim.uz
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Нуриддин домла Холикназаров родился в 1968 году в городе Асака Андижанской области. В 1992 году окончил медресе "Мир Араб" в Бухаре, в 1998-м - Ташкентский исламский институт им. Имама Бухари, а в 2007 году - Ферганский государственный университет.

В течение своей карьеры Нуриддин домла Холикназаров был имамом-хатибом соборной мечети «Ахмадали Махдум» в городе Асака Андижанской области, имамом-хатибом соборной мечети «Ок тепа» в Юнусабадском районе города Ташкента и представителем Управления мусульман Узбекистана в Андижанской области, главным имам-хатибом Андижанской области.

Рахимберди домла Рахмонов, который работал главным имам-хатибом столицы, продолжит исполнять обязанности имам-хатиба столичной соборной мечети «Минор».




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