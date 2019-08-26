В Фергане создадут Корейский международный университет

В первый учебный год в университете будут осваивать профессии специалисты по 9 направлениям, а начиная с 2021-2022 учебного года - по 14 направлениям.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Создание учебного учреждения предусмотрено постановлением правительства "О создании Корейского международного университета в городе Фергане", сообщает Телеграм-канал Министерства юстиции Республики Узбекистан. В нём будут готовить высококвалифицированные кадры в сфере экономики и промышленности.

Университет создается как некоммерческая организация высшего образования.

Обучение будет осуществляться очно на корейском, английском и узбекском языках на платно-контрактной основе, выпускникам выдадут дипломы установленного образца, признаваемые в Республике Узбекистан.

В первый учебный год в университете будут осваивать профессии специалисты по 9 направлениям, а начиная с 2021-2022 учебного года - по 14 направлениям.