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В Фергане будет создан Корейский международный университет

В Фергане создадут Корейский международный университет

Общество
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В первый учебный год в университете будут осваивать профессии специалисты по 9 направлениям, а начиная с 2021-2022 учебного года - по 14 направлениям.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Создание учебного учреждения предусмотрено постановлением правительства "О создании Корейского международного университета в городе Фергане", сообщает Телеграм-канал Министерства юстиции Республики Узбекистан. В нём будут готовить высококвалифицированные кадры в сфере экономики и промышленности.

Университет создается как некоммерческая организация высшего образования.

Обучение будет осуществляться очно на корейском, английском и узбекском языках на платно-контрактной основе, выпускникам выдадут дипломы установленного образца, признаваемые в Республике Узбекистан.

В первый учебный год в университете будут осваивать профессии  специалисты по 9 направлениям, а начиная с 2021-2022 учебного года - по 14 направлениям.




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