14:18 27 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Бывший хоким Андижана открестился от участия в интимной истории

Бывший хоким Андижана открестился от участия в "интимной истории"

Общество
Получить короткую ссылку
213 0 0

"Распространенная в социальных сетях информация, связанная со мной, — это чистая ложь!"

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Экс-хоким Андижана Дилмурод Рахматуллаев записал видеообращение, в котором прокомментировал распространившиеся в сети "Интернет" интимные фотографии со своим участием.

Бахромжон Хайдаров назначен хокимом города Андижана
© UzReport.news
Бахромжон Хайдаров назначен новым хокимом Андижана

"Распространенная в социальных сетях информация, связанная со мной, — это чистая ложь. Я считаю, что это было сделано с целью подорвать авторитет города Андижан и Андижанской области и их руководства. Я осуждаю это и очерняю. Если он храбрый (тот, кто распространил эту информацию - ред.), пусть свяжется со мной. Это очередная попытка подорвать мой авторитет", - заявил бывший хоким.

Напомним, что 26 августа на внеочередной сессии Андижанского городского Кенгаша народных депутатов хоким Андижана Дилмурод Рахматуллаев был освобожден от занимаемой должности.

СМИ: хоким Андижана уволен из-за служебного романа >>

Официальная формулировка причины отстранения от дел - "допущение ошибок в работе с жалобами жителей".




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Археологические раскопки в Кампиртепе проводятся с 1978 года сотрудниками Тохаристанской экспедиции под руководством Эдварда Ртвеладзе
Узбекская Александрия: археологи показали город времен Македонского — фото
Известный ловелас Дональд Трамп дал почву для ревности супруге Мелании
Флирт высшего уровня: Трамп вызвал ревность у Мелании, но жена ему отомстила
Главные итоги первых 6 месяцев 2019 года - инфографика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054