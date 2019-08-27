Бывший хоким Андижана открестился от участия в "интимной истории"

"Распространенная в социальных сетях информация, связанная со мной, — это чистая ложь!"

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Экс-хоким Андижана Дилмурод Рахматуллаев записал видеообращение, в котором прокомментировал распространившиеся в сети "Интернет" интимные фотографии со своим участием.

"Распространенная в социальных сетях информация, связанная со мной, — это чистая ложь. Я считаю, что это было сделано с целью подорвать авторитет города Андижан и Андижанской области и их руководства. Я осуждаю это и очерняю. Если он храбрый (тот, кто распространил эту информацию - ред.), пусть свяжется со мной. Это очередная попытка подорвать мой авторитет", - заявил бывший хоким.

Напомним, что 26 августа на внеочередной сессии Андижанского городского Кенгаша народных депутатов хоким Андижана Дилмурод Рахматуллаев был освобожден от занимаемой должности.

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