В сельской местности будут производить шприцы

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. В Наманганской области открылось новое фармацевтическое предприятие, сообщает газета "Народное слово". Оно построено в сельской местности, в его создание вложено 2,3 миллиона долларов инвестиционных средств. Узбекско-китайское СП будет ежегодно производить сто тысяч одноразовых шприцов и триста тысяч гинекологических зеркал.

Это не первое подобное предприятие в области, два месяца назад здесь запустили ещё одно крупное фармацевтическое производство. Оно специализируется на выпуске глазных капель, инфузионных и инъекционных растворов в пластиковых и стеклянных ампулах.