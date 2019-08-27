15:23 27 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Сотрудники предприятия ООО “Merrymed Farm”

В сельской местности будут производить шприцы

© Народное слово
Общество
Получить короткую ссылку
8 0 0

В создание узбекско-китайского СП в Наманганской области инвестировали более 2,3 миллиона долларов.

 

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. В Наманганской области открылось новое фармацевтическое предприятие, сообщает газета "Народное слово". Оно построено в сельской местности, в его создание вложено 2,3 миллиона долларов инвестиционных средств. Узбекско-китайское СП будет ежегодно производить сто тысяч одноразовых шприцов и триста тысяч гинекологических зеркал.

На линии упаковки таблетированных препаратов
© Sputnik / Александр Кряжев
В Андижане создана свободная экономическая зона для производства лекарств

Это не первое подобное предприятие в области, два месяца назад здесь запустили ещё одно крупное фармацевтическое производство. Оно специализируется на выпуске глазных капель, инфузионных и инъекционных растворов в пластиковых и стеклянных ампулах.

Теги:
Наманганская область, фармацевтика, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Археологические раскопки в Кампиртепе проводятся с 1978 года сотрудниками Тохаристанской экспедиции под руководством Эдварда Ртвеладзе
Узбекская Александрия: археологи показали город времен Македонского — фото
Известный ловелас Дональд Трамп дал почву для ревности супруге Мелании
Флирт высшего уровня: Трамп вызвал ревность у Мелании, но жена ему отомстила
Главные итоги первых 6 месяцев 2019 года - инфографика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054