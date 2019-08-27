Лорда, женившегося на узбекистанке, заметили на фестивале в Самарканде

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Британский лорд Мохамед Илтаф был замечен на фестивале "Шарк тароналари", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В своем выступлении Шавкат Мирзиёев выразил слова благодарности и члену Палаты лордов британского парламента - Мохамеду Илтафу, который значился среди почетных гостей.

Британский лорд стал широко известен публике после того, как сыграл свадьбу с 32-летней узбекистанкой Гули Мурадовой, которая на 45 лет младше него.

Кто-то назвал такой союз пары "браком по расчету", а другие искренне пожелали им счастья.После того как в Интернете разыгрались многочисленные споры, леди Гули Муродова обратилась к общественности и сообщила, что она добровольно вышла замуж за лорда Шейха, а его возраст, положение или богатство не оказали на ее решение никакого влияния.

Стоит отметить, что Мохамед Илфат несколько раз посещал республику, встречался с руководителями страны. Лорд активно участвует в укреплении связей между Великобританией и Узбекистаном.