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Британский лорд Мухаммад Илтаф

Лорда, женившегося на узбекистанке, заметили на фестивале в Самарканде

Международный научно-исследовательский центр Имам-Бухари
Общество
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Оказалось, что британский лорд Мохамед Илтаф значился среди почетных гостей мероприятия.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Британский лорд Мохамед Илтаф был замечен на фестивале "Шарк тароналари", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В своем выступлении Шавкат Мирзиёев выразил слова благодарности и члену Палаты лордов британского парламента - Мохамеду Илтафу, который значился среди почетных гостей.

Британский лорд стал широко известен публике после того, как сыграл свадьбу с 32-летней узбекистанкой Гули Мурадовой, которая на 45 лет младше него.

Гуля Мурадова и Моххамед Шейх в посольстве Узбекистана в Великобритании
© Официальный сайт Mrs Guli Sheikh
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Кто-то назвал такой союз пары "браком по расчету", а другие искренне пожелали им счастья.
После того как в Интернете разыгрались многочисленные споры, леди Гули Муродова обратилась к общественности и сообщила, что она добровольно вышла замуж за лорда Шейха, а его возраст, положение или богатство не оказали на ее решение никакого влияния.

Стоит отметить, что Мохамед Илфат несколько раз посещал республику, встречался с руководителями страны. Лорд активно участвует в укреплении связей между Великобританией и Узбекистаном.

Теги:
Фестиваль, фестиваль, Великобритания, Великобритания, свадьба, лорд



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