18:19 27 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Город Ташекент. Узбекистан

ЦБ Узбекистана оштрафовал несколько банков за обман потребителей

© Flickr / ramon77
Общество
Получить короткую ссылку
286 0 0

В тарифах "Ипотека-банка" и "Народного банка" имелись нелегальные платежи, а в банке "Асака" неправильно рассчитали сумму договорных комиссий.

ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Центральный банк Узбекистана выявил, что отдельные финансовые организации нарушают права потребителей.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, в тарифах АКБ "Ипотека-банк" и АКБ "Народный банк" имелись нелегальные комиссионные платежи, а в деятельности ЧАКБ "Давр-банк" - несоблюдение требований законодательства при оказании отдельных услуг.

В частности, "Давр-банк" разместил недостоверную информацию на стендах и веб-сайте банка.

В результате ЦБ предписал банкам устранить выявленные нарушения и оштрафовал организации.

К тому же, АКБ "Асака" вернул клиенту неправильно рассчитанную сумму договорных комиссий в размере 84 миллионов сумов.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Археологические раскопки в Кампиртепе проводятся с 1978 года сотрудниками Тохаристанской экспедиции под руководством Эдварда Ртвеладзе
Узбекская Александрия: археологи показали город времен Македонского — фото
Музыка, праздник и президент: как стартовал "Шарк тароналари" - видео
Главные итоги первых 6 месяцев 2019 года - инфографика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054