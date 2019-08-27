ЦБ Узбекистана оштрафовал несколько банков за обман потребителей

В тарифах "Ипотека-банка" и "Народного банка" имелись нелегальные платежи, а в банке "Асака" неправильно рассчитали сумму договорных комиссий.

ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Центральный банк Узбекистана выявил, что отдельные финансовые организации нарушают права потребителей.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, в тарифах АКБ "Ипотека-банк" и АКБ "Народный банк" имелись нелегальные комиссионные платежи, а в деятельности ЧАКБ "Давр-банк" - несоблюдение требований законодательства при оказании отдельных услуг.

В частности, "Давр-банк" разместил недостоверную информацию на стендах и веб-сайте банка.

В результате ЦБ предписал банкам устранить выявленные нарушения и оштрафовал организации.

К тому же, АКБ "Асака" вернул клиенту неправильно рассчитанную сумму договорных комиссий в размере 84 миллионов сумов.