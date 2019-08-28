Первые участники дошкольной подготовительной программы получили сертификаты

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. МДО вручило первые сертификаты о прохождении годичной подготовки к школе, сообщает пресс-служба образовательного ведомства.
Состоялось вручение первых сертификатов о прохождении обязательной годичной подготовки к школе детей Мирзо-Улугбекского района.
В церемонии приняли участие начальник главного управления МДО Шахноза Мирзиёева и хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкатбек Иргашев.
Проект запустили в соответствии с постановлением Кабмина. 11 тысяч детей в Республике Каракалпакстан, Ферганской области и Ташкенте смогли получить необходимый уровень знаний, чтобы пойти в первый класс.
Программа предназначена для детей, которые не посещают дошкольные образовательные учреждения.
"В декабре 2018 года Министерство дошкольного образования запустило проект по обязательной подготовке детей к школе. Сегодня мы вручаем первые сертификаты о прохождении курса. Отзывы, которые мы получали от родителей, чьи дети попали в пилотный проект, были исключительно положительными", - сказала министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин.
В будущем наличие сертификата государственного образца станет обязательным условием при приеме в первые классы.