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МДО вручило первые сертификаты о прохождении годичной подготовки к школе

Первые участники дошкольной подготовительной программы получили сертификаты

Министерство дошкольного образования Узбекистана
Общество
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В будущем наличие сертификата государственного образца станет обязательным условием при приеме в первые классы.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. МДО вручило первые сертификаты о прохождении годичной подготовки к школе, сообщает пресс-служба образовательного ведомства.

Состоялось вручение первых сертификатов о прохождении обязательной годичной подготовки к школе детей Мирзо-Улугбекского района.

В церемонии приняли участие начальник главного управления МДО Шахноза Мирзиёева и хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкатбек Иргашев.

Шахноза Мирзиёева
Министерство дошкольного образования Узбекистана
Шахноза Мирзиёева

Проект запустили в соответствии с постановлением Кабмина. 11 тысяч детей в Республике Каракалпакстан, Ферганской области и Ташкенте смогли получить необходимый уровень знаний, чтобы пойти в первый класс.

Программа предназначена для детей, которые не посещают дошкольные образовательные учреждения.

"В декабре 2018 года Министерство дошкольного образования запустило проект по обязательной подготовке детей к школе. Сегодня мы вручаем первые сертификаты о прохождении курса. Отзывы, которые мы получали от родителей, чьи дети попали в пилотный проект, были исключительно положительными", -  сказала министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин.

Дети едят мороженое под дождем на празднике в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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МДО приступает к внедрению годичной подготовки к школе по всей республике. В соответствии с Концепцией развития системы дошкольного образования охват дошкольным образованием детей 6-летнего возраста должен составить 85,2% в 2020 году и 100% в 2021-м. В Ташкенте этот показатель планируется довести до 100% уже к концу этого года.

В будущем наличие сертификата государственного образца станет обязательным условием при приеме в первые классы.

Теги:
дошкольное образование, Образование, школа, Школа, Министерство дошкольного образования



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