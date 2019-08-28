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Налоговики будут вознаграждать граждан за сведения о подпольных цехах

Sputnik
Общество
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Налоговые органы будут поощрять население за сведения о нарушениях экономического законодательства.

ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Государственный налоговый комитет Узбекистана намерен материально вознаграждать население за помощь в выявлении фактов ухода от уплаты налогов и нелегальной экономической деятельности.

Согласно тексту проекта положения, физические и юридические лица могут предоставить в комитет информацию о подпольных цехах, реализации контрабанды или контрафакта и о схемах ухода от уплаты налогов.

В республике появится специальный реестр обращений, куда можно будет направить сведения о нарушениях налогового и экономического законодательства.

Обращение на портале изучается в течение 15 дней. Если информация не подтвердится или окажется ложной, налоговые органы передадут материалы в суд для привлечения авторов сообщения к ответственности.

В случае если факт ухода от уплаты налогов будет доказан, уведомителю выплатят вознаграждение за счет средств Фонда материальной поддержки, социальной защиты и развития налоговых органов.

Теги:
контрафакт, контрабанда, Государственный налоговый комитет, Узбекистан



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