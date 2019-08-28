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Ребенок выпил разбавитель в саду: комментарий Минздрава

Ребенок выпил разбавитель в саду: комментарий Минздрава

Общество
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Специалисты районного медицинского объединения побывали дома у пятилетнего мальчика после его выписки из больницы, врачи провели дополнительный осмотр.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Инцидент произошёл в детском саду "Калдиргоч" №32 села Мадир Ханкинского района Хорезмской области.

Пятилетний Лочинбек Шарипов нечаянно выпил разбавитель для краски. В результате в тяжелом состоянии он поступил в приемное отделение районного медицинского объединения. Ему поставили диагноз — отравление разбавителем для краски.

В больнице
© Sputnik / Варвара Гертье
Массовое отравление в детском саду произошло в Сырдарьинской области

После распространения информации об этом случае в социальных сетях Министерство здравоохранения Республики разместило на своём сайте сообщения о том, что ребёнок в данное время здоров.

Кроме этого, 28 августа специалисты районного медицинского объединения побывали дома у пятилетнего мальчика после его выписки из больницы, врачи провели дополнительный осмотр. По результатам обследования выяснилось, что ребенок чувствует себя хорошо и он здоров. В данное время мальчик находится под постоянным наблюдением врачей.




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