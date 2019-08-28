Искалеченному в Петербурге узбекистанцу помогут вернуться на родину

Sputnik Узбекистан узнал подробности трагедии с гражданином Узбекистана в Колпино, который сейчас находится в больнице.

ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik, Дмитрий Матвеев. Двадцать шестого августа гражданин Узбекистана Гулом П. попал в больницу №33 Колпинского района с оторванной ногой, пишет корреспондент Sputnik.

Мужчину привезли в приемный покой земляки, после чего сразу сбежали. Скорее всего, они проживают и работают на территории Санкт-Петербурга нелегально, поэтому испугались вопросов о документах и дачи официальных показаний.

Как рассказал источник в Колпинской больнице, хирурги диагностировали у мигранта размозжение правой стопы с открытыми переломами костей и нижней трети голени.

"Пациента сразу поместили в операционную. Увы, в нижней части ноги живого места не осталось, и пришлось ампутировать ногу на уровне нижней трети голени. После этого мужчине сделали культю и положили в реанимацию. На следующий день пациент пришел в себя, опасность для жизни миновала, и его перевели в отделение травматологии и ортопедии", – говорит источник.

Пострадавший очень плохо говорит по-русски, поэтому врачи с трудом установили обстоятельства получения страшной травмы. По предварительной информации, мужчине на ногу упал тяжелый металлический предмет на каком-то производстве. Вероятно, мигрант нелегально работал на заводе.

Гулом П. пояснил врачам, что ему 38 лет, он родом из Чустского района Наманганской области Узбекистана. Документов, удостоверяющих личность, у мужчины с собой не было. В Санкт-Петербурге мигрант якобы имел регистрацию в Петергофе. Однако переулка, по которому он "зарегистрирован", не существует в природе, поэтому регистрация, скорее всего, поддельная.

Остается открытым вопрос не только о месте жительства и работы мигранта, но и о его дальнейшей судьбе. Конечно же, работа на производстве ему теперь противопоказана. Sputnik Узбекистан обратился с запросом в консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге.

Сотрудник консульства Равшан Бахриддинов сообщил, что его ведомство сейчас активно занимается данной проблемой, держат связь с врачами Колпинской больницы.

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"Мы пока не знаем, какие есть документы у этого человека и где они находятся. Гулом ещё с трудом говорит. Как только будет информация, мы примем решение, как дальше помочь нашему соотечественнику. Если выяснится, что у него нет документов о регистрации и денег, будем помогать ему легально вернуться на родину", – сказал Бахриддинов корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Напомним, что 20 августа 2019 года вышел Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5785 "О мерах по дальнейшему усилению гарантий защиты граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, и членов их семей". Во исполнение данного Указа, Кабинет министров республики Узбекистан постановил разработать и утвердить регламент работы по ускоренному решению вопросов по обращениям трудовых мигрантов, "получивших увечья или тяжелые травмы во время трудовой деятельности за рубежом, приведшие к потере трудоспособности, финансированию транспортных расходов сопровождающих лиц". Также министры рекомендовали авиакомпании "Uzbekistan Airways" организовывать бесплатные перелеты граждан, умерших в период нахождения в трудовой миграции, а также граждан, получивших увечье или тяжелые травмы во время трудовой деятельности за рубежом. Делать это рекомендовано по заявкам дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Узбекистан за рубежом.