Мирзиёев наградил медалями и орденами сотрудников органов юстиции

ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о присуждении сотрудникам органов юстиции государственных наград. Об этом сообщается в Telegram-канале Минюста республики.

Орден "Дўстлик" получили главный эксперт лаборатории Республиканского центра судебной экспертизы им. Х. Сулеймановой Надежда Кораблева и главный консультант Управления государственного регулирования правового обслуживания Надира Рашидова.

Медаль "Шуҳрат" досталась начальнику отдела юстиции города Нурафшана Ташкентской области Иброхиму Хатамову.

Кроме того, глава государства за выдающиеся заслуги в деле укрепления экономического потенциала страны присвоил звание "Ўзбекистон Қаҳрамони" с вручением высшего знака – медали "Олтин юлдуз" председателю Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Мусе Ерниязову.

Также, по данным пресс-службы узбекского лидера, звания "Ўзбекистон Қаҳрамони" удостоены руководитель фермерского хозяйства "Нурли обод" Алтыарыкского района Ферганской области Лола Муротова и председатель Самаркандского областного отдела фонда "Нуроний" Хасан Нормурадов.