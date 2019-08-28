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Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев наградил медалями и орденами сотрудников органов юстиции

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Награждение связано с 28-летием государственной независимости Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о присуждении сотрудникам органов юстиции государственных наград. Об этом сообщается в Telegram-канале Минюста республики.

Орден "Дўстлик" получили главный эксперт лаборатории Республиканского центра судебной экспертизы им. Х. Сулеймановой Надежда Кораблева и главный консультант Управления государственного регулирования правового обслуживания Надира Рашидова.

Медаль "Шуҳрат" досталась начальнику отдела юстиции города Нурафшана Ташкентской области Иброхиму Хатамову.

Кроме того, глава государства за выдающиеся заслуги в деле укрепления экономического потенциала страны присвоил звание "Ўзбекистон Қаҳрамони" с вручением высшего знака – медали "Олтин юлдуз" председателю Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Мусе Ерниязову.

Также, по данным пресс-службы узбекского лидера, звания "Ўзбекистон Қаҳрамони" удостоены руководитель фермерского хозяйства "Нурли обод" Алтыарыкского района Ферганской области Лола Муротова и председатель Самаркандского областного отдела фонда "Нуроний" Хасан Нормурадов.

Теги:
награждение, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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