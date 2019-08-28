Вновь за парту: узбекистанские журналисты поучились в медиашколе

Чему научились журналисты из Узбекистана в медиашколе "Медиация" - читайте в материале Sputnik.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik, Лев Рыжков. С 25 августа по 30 августа в Московском государственном университете проходят занятия летней молодежной медиашколы "Медиация".

Курсы повышения квалификации посетили представители СМИ из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Детали обучения - в материале Sputnik Узбекистан.

Новые горизонты

Двадцатидевятилетний Сабиржан Сабиров уехал из родного Узбекистана в Россию более двенадцати лет назад. В Москве он работал в сфере банковского страхования и даже немного поднялся по карьерной лестнице. Когда в Узбекистане начались реформы, Сабиржан решил вернуться в Ташкент и применить полученный опыт дома, на родной земле.

"Хотя я долго проработал в банковской сфере, в журналистике я еще дольше – с пятого класса, - рассказывает Сабиржан. – Правда, писать статьи для меня – больше хобби, которое не так легко монетизировать, но заниматься которым очень увлекательно".

Сабиржан счастлив тому, что живет в период обновления республики, когда строится метро, открываются бизнес-центры, налаживаются отношения с иностранными государствами, идет привлечение в республику инвесторов и туристов. Самое время дать раскрыться своим талантам и поставить их на службу обновлению своей страны.

Регион нуждается в журналистах

Занятия медиашколы проходят в помещении исторического факультета МГУ. За неделю, что осталась до начала нового студенческого учебного года, вновь севшим за парты журналистам предстоит освоить достаточно большой объем знаний - программа летней школы достаточно плотная и насыщенная. Занятия начинаются в 10 утра и, с перерывом на обед, продолжаются до семи вечера.

Среди спикеров – ведущие журналисты, преподаватели лучших российских вузов, эксперты, в чью сферу интересов входят вопросы евразийской повестки. Помимо лекций, предусмотрены практические занятия и мастер-классы.

На броских заголовках и "желтых" темах можно повысить посещаемость сайта, но дальнейшего развития не будет, уверена директор информационно-аналитического центра МГУ, руководитель медиашколы "Медиация" Дарья Чижова.

"Никому сейчас не интересны пресс-релизы и выжимки из Википедии, - говорит руководитель медиашколы. – Журналист должен владеть навыками интересной подачи материала, знать азы сторителлинга, оперировать цифрами, фактами и, в конечном счете, воспитывать читателя. Существует потребность в журналистах, которые писали бы качественно и квалифицированно".

Проще говоря, в медиа-школе, помимо обучения искусству сторителлинга, журналистам дают еще и набор базовых знаний о политике, экономике, истории.

Нескучно о серьезном

Первое занятие школы было посвящено прагматическим основам евразийской интеграции. Звучит, конечно, устрашающе. Но на самом деле это оказалась одна из самых интересных лекций, которые я когда-либо слушал. Спикер – доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Анастасия Лихачева рассказывала о евразийской интеграции ярко, образно, с выразительными примерами. И тема - казалось бы, скучноватая – заиграла яркими красками.

Значительную часть занятия составили ответы на вопросы. И ученики не разочаровали и задавали интересные вопросы.

"Мне очень понравились вопросы, очень понравилась неангажированность студентов, их готовность слышать как комплементарные идеи, так и достаточно жесткие, абсолютно взвешенная реакция на текущую ситуацию и готовность воспринимать какие-то новые идеи и решения", - поделилась Анастасия Лихачева впечатлениями от общения с центральноазиатскими журналистами.

Прошедшие конкурс

Попасть в число учеников медиашколы было не так легко. От каждой страны в МГУ поехало всего лишь по пять журналистов. Проводился творческий конкурс. При этом, как признаются организаторы школы, предпочтение отдавалось работам, в которых просматривалось понимание региона, его проблем и было указано, какие конкретные действия кандидат на обучение планирует предпринять в своей сфере деятельности.

Заботы о дороге и проживании взял на себя российский Фонд президентских грантов. Каждому из учеников школы (многие из которых в Москве в первый раз) был оплачен авиаперелет. Разместились журналисты в одной из гостиниц в центре столицы, в комфортабельных номерах на двоих.

"Помимо Фонда президентских грантов, нашим партнером стала Высшая школа экономики (ВШЭ), - рассказывает Дарья Чижова. – ВШЭ взяла на себя проведение занятий и мастер-классов по журналистике, а уроки истории проведут преподаватели истфака МГУ".

В работе медиашколы принимают участие по пять журналистов из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Организаторы старались привлечь как столичных, так и региональных корреспондентов.