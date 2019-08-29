Руководство The Tower MMG останавливает строительство ТРЦ Riviera

Ранее в Ташкенте рухнула металлическая конструкция строящегося торгово-развлекательного комплекса. Пострадали 6 строителей, 4 из них погибли.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Руководство The Tower MMG остановило строительство ТРЦ Riviera после произошедшей трагедии. Об этом компания сообщила в своем Facebook.

Также в компании заявили, что окажут материальную поддержку и полное содействие семьям пострадавших и погибших.

Строительство будет приостановлено до выяснения всех подробностей и установления точных причин произошедшего.

В Ташкенте обрушился строящийся ТЦ: четверо человек погибли >>>

Напомним, что на территории строящегося торгово-развлекательного комплекса Riviera рухнула металлическая конструкция. Пострадали 6 строителей, 4 из них погибли.

Двое рабочих были доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи с травмами разной степени тяжести. Как сообщается, пострадавших тут же обследовали и оказали экстренную медицинскую помощь.

Состояние одного из них - средней тяжести, у него перелом кости правой пятки. Другой строитель получил смежные травмы и перелом левого плеча.

ТЦ Rivera площадью более 40 тысяч квадратных метров возводится в Олмазарском районе на Второй кольцевой дороге на пересечении двух основных автомагистралей: Себзар и Новый Нурафшон. Предполагается, что в торгово-развлекательном центре будут находиться брендовые магазины, кинотеатр, ледовый каток и летняя терраса.

Строительство Rivera планируют завершить в 2020 году.