За любовь к спиртному узбекистанец отправится под суд

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Как сообщает информационная служба областного УВД, 36-летний житель махалли Зарафшон Джандарского района, имя которого не разглашается, в полночь 23 августа пробрался в дом жителя махалли "Навдаги" и ограбил его.

"Мужчина вынес из жилища одно устройство для резки металла и двенадцать бутылок водки 0,7 литра, хранившихся в мебельном шкафу в гостиной комнате", - говорится в сообщении силового ведомства.

По данным правоохранителей, стоимость украденной "болгарки" составила 300 тысяч сумов, спиртного - 276 тысяч.

Практически все награбленное оперативники обнаружили у похитителя при обыске. Однако одной бутылки водки им досчитаться так и не удалось.

По факту кражи возбуждено дело по статье 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Отмечается, задержанный ранее уже привлекался за аналогичное преступление.