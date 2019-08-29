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За любовь к спиртному узбекистанец отправится под суд

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Общество
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Сотрудники правоохранительных органов Джандарского района Бухарской области Узбекистана задержали мужчину, ограбившего дом своего односельчанина.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Как сообщает информационная служба областного УВД, 36-летний житель махалли Зарафшон Джандарского района, имя которого не разглашается, в полночь 23 августа пробрался в дом жителя махалли "Навдаги" и ограбил его.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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"Мужчина вынес из жилища одно устройство для резки металла и двенадцать бутылок водки 0,7 литра, хранившихся в мебельном шкафу в гостиной комнате", - говорится в сообщении силового ведомства.

По данным правоохранителей, стоимость украденной "болгарки" составила 300 тысяч сумов, спиртного - 276 тысяч.

Практически все награбленное оперативники обнаружили у похитителя при обыске. Однако одной бутылки водки им досчитаться так и не удалось.

По факту кражи возбуждено дело по статье 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Отмечается, задержанный ранее уже привлекался за аналогичное преступление.




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