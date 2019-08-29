В Джизакской области построят онкологический центр

В дальнейшем в Узбекистане появятся еще три таких центра.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Российская компания "Мединвестгрупп" планирует вложить в создание онкологического центра в Джизакской области Узбекистана до 100 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Сергея Нотова.

"Первый из проектов, который мы начинаем в Узбекистане, - строительство онкологического центра с объемом инвестиций до 100 миллионов долларов", - сказал Нотов.

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Он отметил, что проект будет реализован на условиях государственно-частного партнерства.

"Мы рассчитываем в дальнейшем создать в Узбекистане три таких центра", - уточнил Нотов.

Он добавил, что по итогам форума "Мединвестгрупп" намерена подписать соглашение о сотрудничестве с администрацией Джизакской области по строительству онкоцентра. Документ, в частности, предусматривает проведение исследований и анализ ситуации с онкологическими заболеваниями в регионе и подготовку медико-технического задания по проекту.