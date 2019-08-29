Действие паспорта Узбекистана могут приостановить в судебном порядке

Действие паспорта будет приостановлено, так как он является проездным документом и преступник может выехать за границу или передвигаться за рубежом.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. В Уголовно-процессуальный кодекс введена норма, касающаяся приостановления действия паспорта, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Действие паспорта будет приостановлено, так как он является проездным документом и преступник может выехать за границу или передвигаться за границей.

Отмечается, что данная процедура может быть выполнена только в судебном порядке, при наличии оснований считать, что обвиняемый или подсудимый, находившийся в розыске, может выехать за границу или передвигаться за границей с использованием паспорта.

Действие паспорта будет приостановлено, чтобы предотвратить уклонения обвиняемого, подсудимого от дознания, предварительного следствия и суда, пресечения его дальнейшей преступной деятельности, обеспечения исполнения приговора.

Под закон попадает и паспорт гражданина РУз, и биометрический паспорт, и биометрический паспорта для выезда за границу.

Паспорт перестанет действовать, если подсудимое лицо объявлено в межгосударственный или международный розыск.