Действие паспорта Узбекистана могут приостановить в судебном порядке

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. В Уголовно-процессуальный кодекс введена норма, касающаяся приостановления действия паспорта, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Действие паспорта будет приостановлено, так как он является проездным документом и преступник может выехать за границу или передвигаться за границей.
Отмечается, что данная процедура может быть выполнена только в судебном порядке, при наличии оснований считать, что обвиняемый или подсудимый, находившийся в розыске, может выехать за границу или передвигаться за границей с использованием паспорта.
Под закон попадает и паспорт гражданина РУз, и биометрический паспорт, и биометрический паспорта для выезда за границу.
Паспорт перестанет действовать, если подсудимое лицо объявлено в межгосударственный или международный розыск.