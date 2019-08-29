Замминистра энергетики разъяснил суть постановления главы государства

С 1 января гражданам предоставляются компенсации в размере 30 процентов расходов на приобретение солнечных фотоэлектрических станций, солнечных водонагревателей, а также энергоэффективных газогорелочных устройств

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Шерзод Ходжаев прокомментировал постановление президента от 22 августа 2019 года, которое предусматривает прямое возмещение государством части стоимости приобретаемого ВИЭ вместо предоставления льгот и преференций производителям. Это делается для того, чтобы не нарушать конкуренцию на рынке энергетического оборудования.

"Самое сложное направление – это энергоэффективность существующих зданий и сооружений, из-за отсутствия системы защиты которых наблюдаются огромные потери энергоресурсов. Мы начинаем работу по обеспечению энергоэффективности с организаций социальной сферы – школ, больниц, поликлиник, для того, чтобы эти объекты стали примером для населения, сформировать бережливое отношение к источникам энергии, воспитать его прежде всего у молодежи", - пояснил чиновник.

Поэтапная установка современных солнечных фотоэлектрических станций и солнечных водонагревателей в объектах соцсферы предусмотрена постановлением президента «Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии» от 22 августа 2019 года.

Документ обязывает все государственные органы и организации установить в зданиях и сооружениях, находящихся на их балансе сенсорные датчики, совмещенные со светодиодными источниками, улучшить системы тепловой защиты зданий.

"Если 3 года назад солнечные батареи и другие ВИЭ стоили очень дорого и были по карману лишь очень обеспеченным гражданам, то в последние годы с увеличением инвестиций цены на такое оборудование существенно снизились, и этот тренд сохранится, - отметил Шерзод Ходжаев. – Нужно повысить осведомленность населения о преимуществах ВИЭ и получаемых при покупке преференциях".

Напомним, что с 1 января гражданам предоставляются компенсации в размере 30 процентов расходов на приобретение солнечных фотоэлектрических станций, солнечных водонагревателей, а также энергоэффективных газогорелочных устройств, но не более:

3 миллионов сумов – для солнечных фотоэлектрических станций;

1,5 миллиона сумов – для солнечных водонагревателей;

200 тысяч сумов – для газогорелочных устройств.

Кроме того, физические и юридические лица могут получать компенсации за счет средств Государственного бюджета на покрытие процентных расходов по кредитам коммерческих банков на приобретение установок возобновляемых источников энергии, энергоэффективных газогорелочных устройств и котлов, а также другого энергоэффективного оборудования:

физическим лицам – по кредитам, сумма которых не превышает 500 миллионов сумов – в части, превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, но не более чем на 8 процентных пунктов;

юридическим лицам – по кредитам, сумма которых не превышает 5 миллиардов сумов – в части, превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, но не более чем на 5 процентных пунктов.

Многих волнует вопрос о налогообложении при установке солнечных фотоэлектрических станций и солнечных водонагревателей. Я могу вас заверить, что никаких налогов платить не нужно, кроме случаев, если избыточно вырабатываемая энергия будет продаваться другим потребителям. Для таких случаев будет разработан специальный механизм расчетов и уплаты налога.

Мы придем к тому, что будет запрещен ввоз электрооборудования, несоответствующего стандартам энергоэффективности. Совместно с Антимонопольными органами будет разработан перечень рекомендуемого электрооборудования, чтобы потребители могли ориентироваться.

Действующие нормы и правила устарели, поэтому Узбекистан переходит на международные стандарты, устанавливающие требования к энергоэффективным, энергосберегающим технологиям, оборудованию и методам их испытания, - заключил заместитель министра.