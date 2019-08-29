Журналистам ответили на письмо относительно вырубки деревьев

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды пригласило журналистов и блогеров на брифинг, посвященный сохранению деревьев в столице. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале городского хокимията через несколько часов после того, как в СМИ, мессенджерах и социальной сети было опубликовано открытое письмо руководству страны.

Чтобы деревья были большими: узбекские журналисты и блогеры написали властям>>

Напомним, в обращении было сформулировано требование остановить вырубку деревьев.