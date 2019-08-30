Boeing, летевший в Дубай, вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки

Самолет развернулся в небе над Кашкадарьинской областью через 35 минут полета.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Пассажирский лайнер Boeing 737-8KN авиакомпании FlyDubai, вылетевший ночью в пятницу из Ташкента в Дубай, вернулся в аэропорт узбекской столицы из-за технической неисправности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника ташкентского аэропорта.

Самолет вылетел в 4.14 (2.14 мск) из аэропорта столицы Узбекистана, но через 35 минут развернулся в небе над Кашкадарьинской областью на юге страны и в 5.20 (3.20 мск) сел в Ташкенте.

"Рейс FlyDubai вернулся в Ташкент из-за технической неисправности воздушного судна", - пояснил сотрудник аэропорта.

Он не смог назвать причину неисправности.

Посадка прошла в штатном режиме, все пассажиры пока пребывают в аэропорту.