Столичным жителям выдали квартиры - видео

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В канун 28-летия независимости Узбекистана 11 семей, нуждающихся в социальной защите, было обеспечено жильем в Чиланзарском районе столицы, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

Вручение сертификатов прошло на открытии центра реабилитации женщин.

Напомним, что в Ташкенте открылся первый республиканский центр реабилитации и адаптации женщин.

Центр поможет женщинам, которые попали в трудную ситуацию. К сожалению, одна из самых частых проблем - насилие в семье. В учреждение можно позвонить по телефону или связаться с ним через социальные сети. В организации работают профессиональные психологи, юристы и медики. В случае необходимости женщина сможет находиться в центре несколько дней.