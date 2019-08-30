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Столичным жителям выдали квартиры - видео

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Общество
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Ташкентцы, нуждающиеся в социальной защите, получили ключи от новых квартир.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В канун 28-летия независимости Узбекистана 11 семей, нуждающихся в социальной защите, было обеспечено жильем в Чиланзарском районе столицы, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

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Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана
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Вручение сертификатов прошло на открытии центра реабилитации женщин.

Напомним, что в Ташкенте открылся первый республиканский центр реабилитации и адаптации женщин.

Центр поможет женщинам, которые попали в трудную ситуацию. К сожалению, одна из самых частых проблем - насилие в семье. В учреждение можно позвонить по телефону или связаться с ним через социальные сети. В организации работают профессиональные психологи, юристы и медики. В случае необходимости женщина сможет находиться в центре несколько дней.

Теги:
Хокимият Ташкента, жилье, защита прав человека, защита прав и свобод, жертвы, квартира, квартиры



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