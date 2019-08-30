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Законопроект: сумму контрактов будут определять ректоры вузов

© Flickr / Aleksandr Zykov
Общество
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Проект документа находится в стадии обсуждения, но уже сейчас, судя по комментариям пользователей, можно сделать выводы, что жители не в восторге от предлагаемых новшеств в действующее законодательство.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. На портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов республики появился ещё один новый документ.

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Он разработан министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана и предусматривает некоторые изменения в порядке приема и обучения иностранных граждан в образовательные учреждения Республики Узбекистан.

Стоимость контрактного обучения в вузах, указано в проекте, будет устанавливаться ректором учебного заведения (директорами филиалов) по согласованию с Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.

А в учреждениях среднего специального и профессионального образования сумма контракта будет определяться Министерством финансов совместно с Министерством высшего и среднего специального образования страны.

Напомним, что пока проект документа находится в стадии обсуждения, но уже сейчас, судя по комментариям пользователей, можно сделать выводы, что жители не в восторге от предлагаемых новшеств в действующее законодательство.




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