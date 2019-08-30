Глава государства отметил, что парк должен привлекать посетителей не только в дни празднования Навруза, а круглый год.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 30 августа посетил парк "Навруз" в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства.

Как следует из постановления президента, создано общество с ограниченной ответственностью "Навруз боги". Еще в феврале прошлого года дал рекомендации по обогащению его содержания.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиеёв посетил парк "Навруз"

Культура и национальные традиции Узбекистана воплощены на площади в 2,5 гектара. На этой территории возведен целый этнографический городок. Здесь есть "улицы", названные в честь Каракалпакстана и всех областей страны, с домами в старинном стиле, олицетворяющем характерные черты каждого региона.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиеёв посетил парк "Навруз"

Все это является источником обогащения знаний молодежи об истории и национальной культуре Узбекистана, а также служит для привлечения иностранных туристов.

"У этого места очень важная роль в плане формирования самосознания. Здесь наглядно воплощены национальные ценности, наша история. Народ, глубоко осведомленный о своей истории, - гордый, могучий, богатый народ", - сказал Мирзиёев.

Глава государства отметил, что парк должен привлекать посетителей не только в дни празднования Навруза, а круглый год.