Мирзиеёв посетил парк "Навруз"

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 30 августа посетил парк "Навруз" в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства.
Как следует из постановления президента, создано общество с ограниченной ответственностью "Навруз боги". Еще в феврале прошлого года дал рекомендации по обогащению его содержания.
Культура и национальные традиции Узбекистана воплощены на площади в 2,5 гектара. На этой территории возведен целый этнографический городок. Здесь есть "улицы", названные в честь Каракалпакстана и всех областей страны, с домами в старинном стиле, олицетворяющем характерные черты каждого региона.
"У этого места очень важная роль в плане формирования самосознания. Здесь наглядно воплощены национальные ценности, наша история. Народ, глубоко осведомленный о своей истории, - гордый, могучий, богатый народ", - сказал Мирзиёев.
Глава государства отметил, что парк должен привлекать посетителей не только в дни празднования Навруза, а круглый год.