В этом году праздник отмечается на основе благородной идеи "Вечно процветай, мой родной Узбекистан!".

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Сегодня, 31 августа, Узбекистан встречает 28-летие независимости республики с приподнятым настроением, сообщает УзА.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня рано утром посетил площадь Мустакиллик и возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма, являющемуся символом свободы, светлого будущего и благородных устремлений республики.

УзА Шавкат Мирзиёев возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма

Цветы к подножию монумента возложили также представители Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса республики Узбекистан, Кабинета Министров и министерств.

УзА Шавкат Мирзиёев возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма

Напомним, в этом году праздник отмечается на основе благородной идеи "Вечно процветай, мой родной Узбекистан!".

УзА Шавкат Мирзиёев возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма

Жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня подряд на День независимости в 2019 году.

Непрерывный отдых составит четыре календарных дня - с 31 августа по 3 сентября для работающих пять дней в неделю. А тот, кто трудится шесть дней в неделю, будет отдыхать с 1 по 3 сентября.