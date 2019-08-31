"Самый высокий и красивый": объявлены часы праздничного салюта в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Праздничный салют в честь 28-летия независимости Узбекистана начнется в Ташкенте 1 сентября в 19:00, сообщает хокимият Ташкента.

"Первого сентября в девять часов вечера ташкентцев порадует самый высокий и самый красивый за всю нашу историю салют", – говорится в сообщении.

Известно, что высота салюта достигнет 350 метров: в течение девяти минут вспыхнут более двух тысяч разноцветных огней позади дворца "Дружбы народов".

Напомним, в столице на сегодняшний день организовано около 400 мероприятий: в 508 махаллях, парках и скверах, в 35 садах вузов и более чем в тысяче предприятий и организаций пройдут торжества.

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Также планируется провести народные гулянья на "Бродвее", на территории перед театром им. Алишера Навои, перед зданием Республиканского интернационального культурного центра, на площади Дружбы народов и в 11 районных центрах и парках.