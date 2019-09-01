Самаркандский герой: мужчина остановил бензовоз на полной скорости

Насколько сильные могли бы быть трагические последствия, если бы не 61-летний Нурали Мусинов, остается только догадываться.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В Самарканде появился местный герой - Нурали Мусинов, остановивший бензовоз ЗИЛ, который ехал без водителя, сообщает STV.

В соцсети Facebook рассказал историю его племянник Шавкат Мусинов.

"Произошел этот случай с моим дядей на массиве Согдиана. Дядю моего зовут Мусинов Нурали Курбанович. В обычный ничем не примечательный день он выехал между домами на улицу Али Кушчи за железнодорожным переездом. Вдруг он заметил странное движение трехмостного грузового бензовоза марки ЗИЛ-131, который двигался в сторону медицинского колледжа. Какого же было его удивление, когда он увидел, что за рулем бензовоза никого не было. Дядя не растерялся и выбежал из своего автомобиля", – отметил он.

По его словам, мужчине удалось догнать бензовоз и, несмотря на большое количество полученных ушибов и гематом, он на ходу забрался в кабину грузового автомобиля и остановил его.

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Как выяснилось позже, водитель бензовоза вышел из кабины авто всего на пару минут, вернувшись, он обнаружил, как бензовоз на приличной скорости катится вниз по дороге.

Бросившись за автомобилем, он уже не в силах был догнать его.

"Согласитесь, такие сцены можно увидеть только в голливудских боевиках, а все трюки выполняют хорошо подготовленные каскадеры. Между тем, это сделал простой, обычный человек, который внезапно, под действием критической ситуации, не думая о собственной безопасности, проявил мужество и самоотверженность, так как понимал, что сейчас все зависит от него. Хотелось бы отметить печальный факт: ситуация происходила в светлое время суток, при множестве равнодушно наблюдающих людей", – написал Шавкат Мусинов.

Примечательно, что бензовоз был полон горючим топливом, а вдоль дороги, у роддома, было припарковано несколько машин, у обочины стояли люди. Насколько сильные могли бы быть трагические последствия, если бы не 61-летний Нурали Мусина, остается только догадываться.

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