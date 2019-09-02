13:20 02 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
В Ташкенте дорогу вблизи школ делают безопаснее для детей

В Ташкенте дорогу вблизи школ делают безопаснее для детей

ГУВД
Общество
Получить короткую ссылку
7910

ГУВД Ташкента просит родителей научить своих детей правильно и безопасно переходить дорогу.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В Ташкенте вблизи школ обновили все дорожные разметки и установили новые дорожные знаки, сообщает ГУВД.

В Ташкенте дорогу вблизи школ делают безопаснее для детей
В Ташкенте дорогу вблизи школ делают безопаснее для детей

Работники УБДД и Центра организации дорожного движения при хокимияте Ташкента  сделали это в преддверии начала учебного года в целях обеспечения безопасности школьников.

"На сегодняшний день вблизи школ №74, 283, 44, 229, 129, 62, 123, 193, 287 обновлена дорожная разметка "Пешеходный переход", установлены дорожные знаки с ограничением максимальной скорости и "Осторожно, дети!", - говорится в сообщении.

ГУВД Ташкента также попросило родителей научить своих детей правильно и безопасно переходить дорогу и стать примером в соблюдении правил дорожного движения.

В Ташкенте начали испытывать новую краску для дорожной разметки >>

Напомним, что в начале июля в Ташкенте начались тестовые испытания новой краски для дорожной разметки.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, ГУВД Ташкента, пешеходы, пешеход, дети, школа, Школа, дорога, переход



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Гости танцуют во время концерта в честь 28-й годовщины независимости Узбекистана
Торжественные мероприятия в День независимости - уникальные фото
Салют на 28-летие независимости Узбекистана
Салют, Узбекистан: видео грандиозного фейерверка в честь Дня независимости
Александрия Оксианская: тайны древнего города
Александрия Оксианская: тайны древнего города

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054