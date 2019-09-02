ГУВД Ташкента просит родителей научить своих детей правильно и безопасно переходить дорогу.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В Ташкенте вблизи школ обновили все дорожные разметки и установили новые дорожные знаки, сообщает ГУВД.

В Ташкенте дорогу вблизи школ делают безопаснее для детей

Работники УБДД и Центра организации дорожного движения при хокимияте Ташкента сделали это в преддверии начала учебного года в целях обеспечения безопасности школьников.

"На сегодняшний день вблизи школ №74, 283, 44, 229, 129, 62, 123, 193, 287 обновлена дорожная разметка "Пешеходный переход", установлены дорожные знаки с ограничением максимальной скорости и "Осторожно, дети!", - говорится в сообщении.

ГУВД Ташкента также попросило родителей научить своих детей правильно и безопасно переходить дорогу и стать примером в соблюдении правил дорожного движения.

В Ташкенте начали испытывать новую краску для дорожной разметки >>

Напомним, что в начале июля в Ташкенте начались тестовые испытания новой краски для дорожной разметки.