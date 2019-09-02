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В Самарканде почтили память Ислама Каримова

В Самарканде почтили память Ислама Каримова

STV
Общество
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Представители широкой общественности возложили венки к подножию памятника Исламу Каримову.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Сегодня, 2 сентября, в Самарканде почтили память первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщает STV.

Представители широкой общественности Самаркандской области во главе с хокимом области Эркинжоном Турдымовым возложили венки к подножию памятника Исламу Каримову.

В Самарканде почтили память Ислама Каримова
STV
В Самарканде почтили память Ислама Каримова

Напомним, первый лидер страны умер на 79-м году жизни 2 сентября 2016 года. Ислам Каримов руководил Узбекистаном 25 лет.

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В соответствии с постановлением Шавката Мирзиёева "Об увековечении памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова" от 25 января 2017 года 2 сентября установлено в стране Днем памяти первого президента.

Теги:
дата памяти, памятник, память, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан, Ислам Каримов



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