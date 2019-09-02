Еще утром в СМИ начали появляться видео, на которых видно, как после грандиозного салюта в честь Дня независимости что-то сильно горело.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В ночь с 1 на 2 сентября в Самарканде и Карши после салюта загорелась сухая трава, сообщает пресс-служба пожарной безопасности.

Напомним, сегодня утром в СМИ начали появляться видео, на которых видно, как после грандиозного салюта в честь Дня независимости что-то сильно горело.

Пользователи начали гадать, что же это могло быть, однако все оказалось не так страшно.

"В Карши произошло возгорание на территории размером в 40 квадратных метров, выехали три экипажа пожарных, которые потушили все за пять минут. В Самарканде тоже загорелась сухая трава на территории 40 соток. Пожарные расчеты потушили все уже в 21.27", - говорится в сообщении.

пресс-служба В Самарканде и Карши произошли пожары после праздничных салютов

По сообщению пресс-службы, пожар возник в 300 метрах от места проведения салюта в Карши и 350 метров в Самарканде.

Напомним, вчера вечером, 1 сентября, в 21.00 по всему Узбекистану состоялся запуск праздничных салютов.

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В Ташкенте высота салюта составила 350 метров, в течение девяти минут вспыхнуло 2 723 разноцветных огня. Стреляли залпом из 80 установок, расположенных позади Дворца "Дружбы народов".