Узбекские учителя смогут получить льготные автокредиты

Педагоги могут, заплатив 50% от стоимости автомобиля, получить автокредит с 5% годовой ставкой на два года.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Стало известно о том, что компания "Узавтосаноат" разрабатывает механизм выдачи льготных автокредитов для учителей, сообщает UPL.uz.

Оказывается, педагоги могут, заплатив 50% от стоимости автомобиля, получить автокредит с 5% годовой ставкой на два года.

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Данный кредит будет выдаваться Асакабанком. Кроме того, можно получить автокредит, заплатив 25% от стоимости автомобиля, с 16% годовой ставкой на три года. Этот вид кредита будет выдавать Infinbank.

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23 августа Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, где обсудил систему школьного образования и реформ. В том числе предусмотрено выделение учителям жилья и автокредитов для дальнейшего стимулирования работы педагогов в отдаленных сельских школах.

Кабинету министров, министерствам финансов и народного образования было дано указание по увеличению размера заработной платы работников сферы народного образования в 2020 году.

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Напомним, банки Узбекистана перестали выдавать кредиты на автомобили GM Uzbekistan в 2017 году. Все кредитные линии были закрыты из-за повышения ставки рефинансирования.