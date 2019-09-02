Городам-героям на "Братских могилах" вернули бронзовые буквы

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. На территории мемориального комплекса "Братские могилы" установили бронзовые быквы с названиями городов-героев, сообщает пресс-служба столичного хокимията.

Также заменили звезды каждого города. Еще несколько месяцев назад пользователи в соцсетях возмущались тем, что бронзовые буквы сняли и заменили на пластиковые.

В хокимияте уверяют, что ранее замена на пластиковые буквы производилась только потому, что бронзовые стали разворовывать. Теперь же, в связи с реконструкцией, памятные надписи приобрели свой исторический, бронзовый вид.

Охранник мемориального комплекса рассказал, что зачастую на "Братские могилы" приходят антисоциальные элементы. Некоторые граждане распивают алкоголь, выгуливают собак и мусорят, что никак не позволяется на территории мемориального комплекса.