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Министру предложили создать живой уголок в школе

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. После распространения в СМИ и социальных сетях видео о преднамеренном отравлении животных в Самарканде, пользователи Сети решили написать обращение к министру народного образования Шерзоду Шерматову. В своем письме авторы призывают чиновника позволить школам открывать живые уголки и приюты для собак и кошек.

"Для нас, группы граждан и друзей Узбекистана, было шоком узнать, что накануне фестиваля "Шарк таронлари" самаркандские власти устроили массовую резню бездомных и домашних собак и кошек", - говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивают авторы, свидетелями убийств животных стали дети, а потому именно система образования и воспитания должна взять на себя часть ответственности за терпимость к насилию, существующую в нашем обществе.

"Если не сформировать в детях чувства сострадания к ближнему, то человека с большой буквы из них не получится, - говорится в обращении. - А это чувство неотделимо от любви и гуманного отношения к животным".

Патрульная машина узбекской милиции
AP Photo
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В этой связи авторы письма предлагают дать школам возможность открывать у себя живые уголки и даже маленькие приюты для одного-двух бездомных животных.

По мнению зоозащитников, инициатива должна исходить от самих школ и родительских собраний, на министерство при этом лягут обязанности по обеспечению ветеринарного контроля, норм ухода за животными и воспитанию у детей любви к питомцам.

Министерство народного образования уже отреагировало на данное обращение, подчеркнув, что одобряет эту инициативу и всячески намерено содействовать её реализации.

Теги:
Узбекистан, Министерство народного образования Узбекистана, защита животных



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