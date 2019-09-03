Министру предложили создать живой уголок в школе

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. После распространения в СМИ и социальных сетях видео о преднамеренном отравлении животных в Самарканде, пользователи Сети решили написать обращение к министру народного образования Шерзоду Шерматову. В своем письме авторы призывают чиновника позволить школам открывать живые уголки и приюты для собак и кошек.

"Для нас, группы граждан и друзей Узбекистана, было шоком узнать, что накануне фестиваля "Шарк таронлари" самаркандские власти устроили массовую резню бездомных и домашних собак и кошек", - говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивают авторы, свидетелями убийств животных стали дети, а потому именно система образования и воспитания должна взять на себя часть ответственности за терпимость к насилию, существующую в нашем обществе.

"Если не сформировать в детях чувства сострадания к ближнему, то человека с большой буквы из них не получится, - говорится в обращении. - А это чувство неотделимо от любви и гуманного отношения к животным".

В этой связи авторы письма предлагают дать школам возможность открывать у себя живые уголки и даже маленькие приюты для одного-двух бездомных животных.

По мнению зоозащитников, инициатива должна исходить от самих школ и родительских собраний, на министерство при этом лягут обязанности по обеспечению ветеринарного контроля, норм ухода за животными и воспитанию у детей любви к питомцам.

Министерство народного образования уже отреагировало на данное обращение, подчеркнув, что одобряет эту инициативу и всячески намерено содействовать её реализации.