"Реактор" атомных кадров: как открывали ташкентский филиал МИФИ

Напутствие первым студентам, эмоции от нового кампуса и безграничные перспективы для молодой отрасли. Что даст Узбекистану открытие филиала российского вуза, читайте в репортаже Sputnik.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik, Дильшода Рахматова. В столице Узбекистана открылся первый зарубежный филиал НИЯУ МИФИ. Этот вуз станет кузницей кадров для строящейся в республике АЭС и послужит толчком к развитию в стране совершенно новой отрасли науки и экономики. Как выглядит Альма-матер узбекских атомщиков и что пожелали первым ее студентам высокие гости, читайте в репортаже корреспондента Sputnik Узбекистан.

Кадры решают все

Ни одно, даже самое суперсовременное предприятие, не сможет работать без квалифицированного персонала, тем более, если речь идет о целой отрасли, например, атомной.

Готовить кадры для возведения и обслуживания первой в Узбекистане и во всей Центральной Азии атомной станции будет филиал Научно-исследовательского ядерного университета МИФИ, который торжественно открылся в Ташкенте. За менее чем 10 лет вуз должен сформировать среду специалистов в атомной сфере, которые способны не только обеспечить бесперебойную и безопасную работу АЭС, но и развивать ядерные технологии в республике.

Конкурс был предсказуемо высоким. Только сто абитуриентов из 667 желающих успешно прошли вступительные испытания и стали первыми студентами филиала одного из ведущих технических вузов России. Учеба будет проходить на бюджетной основе. Помимо местных педагогических кадров в вузе будут преподавать ведущие специалисты из России, а также профессионалы отрасли, эксперты из МАГАТЭ и Росатома.

Выпускники получат диплом российского образца, который признается не только в Узбекистане или РФ, но и во всем мире.

Люстры-атомы и хай-тек библиотека

Отдельного внимания заслужит сам кампус – это не только самый современный вуз в Узбекистане, но и одно из самых передовых учебных заведений в мире. Учебный корпус выполнен по последним архитектурным и техническим стандартам – просторные аудитории, большие окна, комфортное пространство для учебы, практики, общения и отдыха. Оформление также под стать – одни люстры в виде атомов чего стоят.

Лаборатории и компьютерные классы оборудованы по последнему слову техники, а интерактивная библиотека позволит студентам пользоваться всей научной базой МИФИ, а также электронными источниками по всему миру.

Для комфортного общения, самостоятельной подготовки или отдыха между парами обустроен уютный коворкинг. В ближайшее время на территории студгородка будет построено общежитие для новых студентов.

Начало большого пути

Выступая на церемонии открытия филиала МИФИ, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил, что реализация столь важного проекта проходила при непосредственном участии президента страны Шавката Мирзиёева, который ровно год назад лично выбрал эту площадку под строительство современного кампуса.

"Для реализации высокотехнологичного проекта по строительству первой в Узбекистане АЭС требуются специалисты, владеющие современными знаниями. Уверен, что филиал полностью обеспечит подготовку высококвалифицированных инженерно-технических кадров на уровне международных образовательных стандартов, способных решать важнейшие научно-технологические и производственные задачи в интересах отраслевых нужд атомной энергетики", — сказал Арипов.

По словам главы правительства, филиал МИФИ сегодня находится в самом начале большого пути. Узбекская сторона намерена развивать и поддерживать деятельность вуза, внедрять передовой опыт и современные технологии в учебный процесс.

Премьер поздравил всех сотрудников университета с открытием, а студентам пожелал успехов на нелегком но ответственном пути, который они избрали.

В свою очередь глава "Узатома" Джурабек Мирзамахмудов выразив уверенность в том, что открытый в этом году филиал к моменту запуска АЭС, то есть к 2028 году, успеет обеспечить кадрами эту отрасль. Выпускники МИФИ с первых дней окончания вуза будут трудоустроены в дирекцию, которая будет заниматься проектированием, строительством и вводом станции в эксплуатацию.

Реактор в помощь, или Обучение на рабочем месте

Филиал МИФИ находится на территории Института ядерной физики. Для студентов вход в вуз отдельный, но для учащихся открыт доступ и непосредственно в ИЯФ. По словам главы "Узатома" Джурабека Мирзамахмудова, это позволит студентам проходить практику, в том числе с использованием исследовательского реактора, а также напрямую общаться со специалистами института. Такой формат обеспечит максимальную интеграцию будущих специалистов в атомную отрасль.

Лихачев: мы все одна семья

Глава "Росатома" Алексей Лихачёв в своем выступлении отметил, что открытие филиала – МИФИ в Ташкенте — одно из самых значимых событий года, имеющее фундаментальное значение для Узбекистана.

"Для нас это дело чести, для нас это большая гордость, для нас это большой вызов! Это первый официальный зарубежный филиал МИФИ и очень символично, что он открывается именно в Узбекистане", - заявил глава "Росатома".

По его словам, строительство атомной электростанции – это проект на десятки лет, а с учетом возможности модернизации комплекса – это целое столетие.

"Таким образом, мы обеспечиваем сотрудничество наших отраслей, наших народов на целый век. И это тоже огромный вызов и большая ответственность", — подчеркнул Лихачев.

Обращаясь к первокурсникам он заметил, что начало учебы не будет легким, но станет интересным и новым для них опытом. Глава "Росатома" пожелал студентам не только успехов в учебе, но и ярких впечатлений, новых знакомств, дружбы — всего того, без чего невозможно представить молодость. При этом, добавил он, необходимо уже со студенческой скамьи психологически готовить себя к будущей профессии, воспитывая в себе ответственность и чувство долга.

"Мы не разделяем и не ставим барьеров между нашими производственными структурами и МИФИ. В этом смысле мы – единая семья, причем не только в масштабах России, а во всем международном ядерном сообществе. В единстве наша сила!", — заключил Лихачев.

Лодырям тут не место, или Как дожить до третьего курса

Ректор МИФИ Михаил Стриханов в своем обращении к новоиспеченным студентам сразу предупредил их о предстоящих трудностях. Он пообещал, что ко всем в вузе будет дружественное, человеческое отношение, но железную дисциплину никто не отменял.

"На первых курсах вы будете изучать математику, физику. В те времена, когда я учился, до третьего курса доживала в лучшем случае половина студентов — остальные отсеивались по разным причинам. Сейчас времена другие, может, требования изменились, может, люди поумнее стали, но тем не менее, если студент не сдает положенное количество дисциплин, конечно, у него будущее здесь печальное", — строго сказал Стриханов, добавил полушутя, что те, кто выдержит первые два или три курса, могут уже ничего в этом мире не бояться.

Когда ректор МИФИ вручил первокурсникам студенческие билеты, один из студентов, Тимур, рассказал, почему выбрал именно этот вуз. По словам юноши, он всегда мечтал посвятить жизнь делу, которая будет полезна народу Узбекистана.