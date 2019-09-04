В Джизакской области 190 семей стали обладателями новых домов

Новые дома выделены прежде всего социально уязвимым слоям населения, а также женщинам, оказавшимся в тяжелой ситуации.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. В Дустликском районе Джизакской области праздник независимости Узбекистана для местного населения продолжился новосельем - в шесть четырехэтажных домов переселилось 190 семей, сообщает УзА.

"Благодаря проводимым в Узбекистане реформам масштабные преобразования осуществляются не только в городах, но и в селах. Сегодня мы видим, как наш район с каждым днем становится все более благоустроенным и красивым, повышается благосостояние населения. Когда еще за один год обеспечивали жильем свыше двухсот семей, создавали и запускали десятки социальных объектов, служащих во благо народа? Нельзя не радоваться тому, что мы дожили до этих прекрасных дней. Именно поэтому наш народ отмечает праздник независимости в приподнятом настроении", - говорит депутат областного Кенгаша народных депутатов, ветеран труда Дустмурод Кодиркулов.

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Новые дома выделены прежде всего социально уязвимым слоям населения.

Также шесть из 46 одноэтажных домов выделены женщинам, оказавшимся в тяжелой социальной ситуации, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

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Еще одним подарком для малообеспеченных женщин, заселившихся в новые дома, стала передача им швейных машин и трудоустройство на крупные местные предприятия в качестве надомниц.