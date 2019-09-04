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В Ташкенте будет запущен первый автобус, работающий на электричестве

В Ташкенте будет запущен первый автобус, работающий на электричестве

© АО "Тошшахартрансхизмат"
Общество
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Новый вид транспорта запустят в столице в тестовом режиме, пока он будет курсировать лишь по одному маршруту.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. В Ташкенте появился первый электробус, сообщает пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат".

Его предоставила белорусская компания "Белкоммунмаш". Новый вид транспорта запустят в столице в тестовом режиме, пока он будет курсировать лишь по одному направлению.

Маршрут №41 выбрали не случайно, так как он является одним из наименее протяженных, а ёмкость аккумуляторов электробуса довольно небольшая.

В Ташкенте будет запущен первый автобус, работающий на электричестве
© АО "Тошшахартрансхизмат"
В Ташкенте будет запущен первый автобус, работающий на электричестве

Если данный вид транспорта хорошо покажет себя в работе и понравится пассажирам, электробусы выйдут и на другие маршруты. Пока неизвестно, как техника будет вести себя при жарком климате. Также комиссия изучит влияние нового транспорта на здоровье пассажиров.

В Ташкенте будет запущен первый автобус, работающий на электричестве
© АО "Тошшахартрансхизмат"
В Ташкенте будет запущен первый автобус, работающий на электричестве



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