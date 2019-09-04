Двух сотрудников уволили после скандального видео с собакой

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Хокимият Самаркандской области дал комментарий относительно массовом отравлении собак.
В социальных сетях продолжают обсуждать историю с отравлением собак в махалле "Истикбол". Происшествие вызвало широкий общественный резонанс.
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Власти Самаркандской области уточнили, что отловом бродячих и бездомных собак занимаются службы благоустройства на местах.
"Неправомерные действия по травле животных были совершены сотрудниками областного управления ветеринарии и развития животноводства, которые на деле призваны заниматься не уничтожением собак, а напротив, их лечением, регистрацией и прививанием", - говорится в сообщении.
В результате уволен глава отдела ветеринарии и развития животноводства и один из членов рабочей группы, попавший на видео.
По словам одной из жительниц Самарканда, в их махалле появилась группа людей, которая орудовала на улице 29 августа. В сопровождении бывшего домкома, который подсказывал, в каком доме есть животные, неизвестные лица подбрасывали отравленные ядом сосиски. Если дома были хозяева, люди, представлявшиеся ветеринарами, настаивали на внеочередной вакцинации питомцев и делали смертельные "прививки".