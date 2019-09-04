Двух сотрудников уволили после скандального видео с собакой

Власти Самаркандской области сняли с должности главу отдела ветеринарии и развития животноводства и одного из членов рабочей группы, попавшего на видео.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Хокимият Самаркандской области дал комментарий относительно массовом отравлении собак.

В социальных сетях продолжают обсуждать историю с отравлением собак в махалле "Истикбол". Происшествие вызвало широкий общественный резонанс.

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Власти Самаркандской области уточнили, что отловом бродячих и бездомных собак занимаются службы благоустройства на местах.

"Неправомерные действия по травле животных были совершены сотрудниками областного управления ветеринарии и развития животноводства, которые на деле призваны заниматься не уничтожением собак, а напротив, их лечением, регистрацией и прививанием", - говорится в сообщении.

В результате уволен глава отдела ветеринарии и развития животноводства и один из членов рабочей группы, попавший на видео.

Ранее сообщалось, что ликвидация бродячих собак происходила с помощью приманок. Однако выяснилось, что один из членов рабочей группы дал приманку домашней собаке. Именно данный случай запечатлен на видео. Его действия не соответствовали инструкциям. К этому человеку будут применены меры в рамках закона.

По словам одной из жительниц Самарканда, в их махалле появилась группа людей, которая орудовала на улице 29 августа. В сопровождении бывшего домкома, который подсказывал, в каком доме есть животные, неизвестные лица подбрасывали отравленные ядом сосиски. Если дома были хозяева, люди, представлявшиеся ветеринарами, настаивали на внеочередной вакцинации питомцев и делали смертельные "прививки".