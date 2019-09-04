В Ташкенте установили необычный дорожный знак

Как рассказали в столичном ГУВД, новый указатель должен предостеречь водителей и послужит хорошей профилактикой правонарушений.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Новый дорожный знак установили в Яшнабадском районе Ташкента, сообщает пресс-служба ГУВД.

У дороги рядом со средней общеобразовательной школой №166 был установлен дорожный знак "Школа!", который должен призвать водителей быть особо внимательным, ведь дорогу могут переходить дети.

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Также водителям рекомендуется снижать скорость движения до 30 км/ч с 07.30 до 18.00 – в те дни, когда идут уроки.

"Мы надеемся, что этот подход зарекомендует себя в направлении напоминания водителям быть более ответственными и осторожными", -говорится в сообщении.