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Ярмарка вакансий в Ташкенте

Более 17 тысяч вакансий в Ташкенте остаются невостребованными

Спутник
Общество
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Ташкентский хокимият провёл анализ количества имеющихся в столице вакансий и обнародовал данные.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. В Ташкенте с начала 2019 года было создано 18 408 рабочих мест, при этом 17 292 вакансий остаются открытыми, следует из статистики Ташкентского хокимията.

В хокимиятах страны появится новая вакансия помощника
Spuntik / Дмитрий Астахов
В хокимиятах страны появится новая вакансия помощника

Максимальное число трудоустроенных зафиксировано в Юнусобадском районе столицы – 3840, при этом самое большое количество открытых вакансий находится здесь же – 2460.

Меньше всего специалистов нашли работу в Бектемирском районе – 726, а самое меньшее количество свободных рабочих мест имеются в Яккасарайском районе – их 753.

С начала года в Ташкенте, по сообщению городской администрации, количество малых предприятий выросло почти на 73 тысячи. При этом в процентном соотношении самый высокий рост открытий малых предприятий составил в Бектемирском районе – 41%, а самый низкий показатель на этот раз в Юнусобадском районе – 21%.

Теги:
статистика, вакансия, Хокимият Ташкента



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