Студентом одного из вузов Карши стал 14-летний узбекистанец

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. 14-летний узбекистанец стал студентом Каршинского государственного университета, сообщает сайт учебного заведения.
Обучение будет проходить на основе государственного гранта. Отмечается, что Жасурбек Гулямов из Китабского района Кашкадарьинской области сам изъявил желание стать студентом и подал документы в приемную комиссию Каршинского государственного университета.
Успешно пройдя все тестовые испытания, он стал студентом направления биологического образования на основе государственного гранта. На днях Жасурбек пришел на первое занятие со своими однокурсниками.
Кстати, мужчина, поступая в вуз, выбрал направление "Плодоводство и виноградарство", а в качестве второго – "Овощеводство, садоводство и картофелеводство", третьего – "Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции".