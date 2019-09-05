Жасурбек Гулямов из Китабского района Кашкадарьинской области сам изъявил желание стать студентом и подал документы в приемную комиссию Каршинского государственного университета.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. 14-летний узбекистанец стал студентом Каршинского государственного университета, сообщает сайт учебного заведения.

© Каршинский государственный университет Студентом одного из вузов Карши стал 14-летний узбекистанец

Обучение будет проходить на основе государственного гранта. Отмечается, что Жасурбек Гулямов из Китабского района Кашкадарьинской области сам изъявил желание стать студентом и подал документы в приемную комиссию Каршинского государственного университета.

© Каршинский государственный университет Студентом одного из вузов Карши стал 14-летний узбекистанец

Успешно пройдя все тестовые испытания, он стал студентом направления биологического образования на основе государственного гранта. На днях Жасурбек пришел на первое занятие со своими однокурсниками.

Недавно мы рассказывали, что один из самых пожилых абитуриентов в Узбекистане не смог поступить в Термезский филиал Ташкентского аграрного университета. К сожалению, 78-летний Маматкул Бердиалиев набрал всего 42,1 балла.

Кстати, мужчина, поступая в вуз, выбрал направление "Плодоводство и виноградарство", а в качестве второго – "Овощеводство, садоводство и картофелеводство", третьего – "Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции".