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Студентом одного из вузов Карши стал 14-летний узбекистанец

© Каршинский государственный университет
Общество
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Жасурбек Гулямов из Китабского района Кашкадарьинской области сам изъявил желание стать студентом и подал документы в приемную комиссию Каршинского государственного университета.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. 14-летний узбекистанец стал студентом Каршинского государственного университета, сообщает сайт учебного заведения.

© Каршинский государственный университет
Студентом одного из вузов Карши стал 14-летний узбекистанец

Обучение будет проходить на основе государственного гранта. Отмечается, что Жасурбек Гулямов из Китабского района Кашкадарьинской области сам изъявил желание стать студентом и подал документы в приемную комиссию Каршинского государственного университета.

© Каршинский государственный университет
Студентом одного из вузов Карши стал 14-летний узбекистанец

Успешно пройдя все тестовые испытания, он стал студентом направления биологического образования на основе государственного гранта. На днях Жасурбек пришел на первое занятие со своими однокурсниками.

Подача документов в вузы
© Sputnik / Алексей Куденко
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Недавно мы рассказывали, что один из самых пожилых абитуриентов в Узбекистане не смог поступить в Термезский филиал Ташкентского аграрного университета. К сожалению, 78-летний Маматкул Бердиалиев набрал всего 42,1 балла.

Кстати, мужчина, поступая в вуз, выбрал направление "Плодоводство и виноградарство", а в качестве второго – "Овощеводство, садоводство и картофелеводство", третьего – "Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции".

Теги:
вузы, вуз, ВУЗ, студенты, студент



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