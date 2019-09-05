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Строительный магнат приговорен к 11 годам заключения

Строительный магнат приговорен к 11 годам заключения

© Самаркандский вестник
Общество
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Раджабов с подельниками собрал у местных жителей 900 млн сумов за квартиры. Дома были построены в исторической части Самарканда, охраняемой ЮНЕСКО.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Самаркандский городской суд по уголовным делам в среду вынес приговор главе крупной строительной фирмы Умару Раджабову, а также еще троим подсудимым, проходившим в качестве соучастников. Об этом сообщает Телеграм-канал регионального издания "Самаркандский вестник"

"У. Раджабов приговорен к 11 годам лишения свободы. Его сын Р. Раджабов к 8,5 годам. Ш. Облокулов к 10 годам. А. Одилов к 9 годам. По решению суда их имущество будет изъято в пользу пострадавших граждан", – пишет газета. 

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11 февраля этого года Умар Раджабов, его сын и несколько лиц были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Им были предъявлены обвинения по статьям 168 (мошенничество), 189 (нарушение правил торговли или оказания услуг) и 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. 

Ранее Раджабов с несколькими лицами собрал у местных жителей 900 млн сумов за квартиры. В целом дома были построены в исторической части Самарканда, охраняемой ЮНЕСКО. После того, как нынешний хоким отменил решение бывшего хокима, соответствующие организации начали сносить семиэтажный дом. После этого несколько клиентов, которые оплатили за квартиры, обратились в органы прокуратуры.

Теги:
Приговор, суд, Строительство, Самарканд



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