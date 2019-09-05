Хокимият Ташкента пообещал сохранить еще один памятник архитектуры

Именно на Шоштепа впервые найдены признаки городского поселения, что позволило установить возраст Ташкента 2200 лет.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Накануне в социальной сети развернулось обсуждение о том, что необходимо срочно спасать памятник Шоштепа от уничтожения.

Пользователи бьют тревогу: "...2200-летний храм огня Шоштепа может быть утрачен навсегда из-за халатности и бездействия специалистов по охране памятников. На снимке - его состояние в настоящий момент: он обвалился", - пишет известный краевед Рустам Хусанов, ссылаясь на историка Маргариту Филанович.

В ответ на этот пост хокимият Ташкента опубликовал в своем Телеграм-канале сообщение о том, что также заинтересован в сохранении исторического наследия города.

В настоящее время, пишет пресс-служба городской администрации, ведутся проектные работы по консервации памятника, планируется сооружение навеса над разрушающимся холмом и создание туристической зоны на прилегающей территории. Сроки выполнения работ хокимият обещает сообщить позже.