18:21 05 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Памятник архитектуры Шоштепа

Хокимият Ташкента пообещал сохранить еще один памятник архитектуры

© Facebook / Rustam Khusanov
Общество
Получить короткую ссылку
216 0 0

Именно на Шоштепа впервые найдены признаки городского поселения, что позволило установить возраст Ташкента 2200 лет.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Накануне в социальной сети развернулось обсуждение о том, что необходимо срочно спасать памятник Шоштепа от уничтожения.

Пользователи бьют тревогу: "...2200-летний храм огня Шоштепа может быть утрачен навсегда из-за халатности и бездействия специалистов по охране памятников. На снимке - его состояние в настоящий момент: он обвалился", - пишет известный краевед Рустам Хусанов, ссылаясь на историка Маргариту Филанович.

Туристы в Бухаре
© uzbektourism.uz
В Узбекистане памятники архитектуры объединит билетная система

В ответ на этот пост хокимият Ташкента опубликовал в своем Телеграм-канале сообщение о том, что также заинтересован в сохранении исторического наследия города.

В настоящее время, пишет пресс-служба городской администрации, ведутся проектные работы по консервации памятника, планируется сооружение навеса над разрушающимся холмом и создание туристической зоны на прилегающей территории. Сроки выполнения работ хокимият обещает сообщить позже.

 

Теги:
Узбекистан, Социальная сеть, памятник, Хокимият Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Первый звонок в Ташкенте
Радость, танцы и розовые очки: в Ташкенте прошли школьные линейки
Самая необычная школа-дворец вызвала обсуждение в Сети - видео
Проект небоскреба Nest One в Ташкенте
Первый небоскреб в Ташкенте — каким он будет

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054