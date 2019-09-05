18:20 05 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Сотрудник МЧС во время тушения пожара

Погибло в огне 76 человек: обнародована статистика с начала года

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
Получить короткую ссылку
21 0 0

Основные причины возгораний - неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация электрических приборов и неисправность отопительных печей.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. С начала года в Узбекистане, по данным Государственной службы пожарной безопасности страны, произошло около 7,5 тысяч пожаров. Погибших в огне - 76 человек, получивших ожоги - более 200.

В Самарканде и Карши произошли пожары после праздничных салютов
пресс-служба
В Самарканде и Карши произошли пожары после праздничных салютов

В числе основных причин возгораний специалисты службы называют неосторожное обращение с огнем, неправильную эксплуатацию электрических приборов и неисправность отопительных печей.

Ещё в сообщении указанно, что количество пожаров в этом году уменьшилось на 309 случаев в сравнении с показателями за аналогичный период 2018-го.

Также меньше зафиксировано смертельных исходов и пострадавших при пожаре.

Теги:
Узбекистан, статистика, пожар



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Первый звонок в Ташкенте
Радость, танцы и розовые очки: в Ташкенте прошли школьные линейки
Самая необычная школа-дворец вызвала обсуждение в Сети - видео
Проект небоскреба Nest One в Ташкенте
Первый небоскреб в Ташкенте — каким он будет

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054