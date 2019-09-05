Погибло в огне 76 человек: обнародована статистика с начала года

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. С начала года в Узбекистане, по данным Государственной службы пожарной безопасности страны, произошло около 7,5 тысяч пожаров. Погибших в огне - 76 человек, получивших ожоги - более 200.

В числе основных причин возгораний специалисты службы называют неосторожное обращение с огнем, неправильную эксплуатацию электрических приборов и неисправность отопительных печей.

Ещё в сообщении указанно, что количество пожаров в этом году уменьшилось на 309 случаев в сравнении с показателями за аналогичный период 2018-го.

Также меньше зафиксировано смертельных исходов и пострадавших при пожаре.