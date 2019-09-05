Главой дирекции Tashkent City стал замминистра по строительству

Ранее Хидоятов также был директором по строительству в группе компаний Akfa.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Шерзод Хидоятов руководил дирекцией по строительству и эксплуатации МДЦ Tashkent city с 2018 года. Ранее он также был директором по строительству в группе компаний Akfa.

В 2006 году Хидоятов окончил Ташкентский государственный технический университет.

Ранее стало известно ещё об одном крупном назначении в структуре министерства.

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Напомним, что министерство строительства было создано 2 апреля 2018 года указом президента "О мерах по коренному совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству".

В то время новым главой был назначен Абдукаххор Тухтаев, который был хокимом Алмазарского района. Он был освобожден от должности в мае 2019-го.