Сейсмологи смогут определять эпицентр толчка по китайской технологии

Специалисты из Китая рассказали узбекским коллегам о программе, позволяющей создавать 3D модели геологических разрезов с определением эпицентров землетрясений и анализом статистических данных.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. В Институте сейсмологии АН Республики Узбекистан прошёл семинар с участием менеджера компании SuperMap (Пекин, КНР) Darijav Baynmandakh.

Сейсмолог о том, как вести себя во время землетрясения >>

Специалисты обеих стран обсудили вопросы дальнейшего обмена опытом в сфере. Вместе с тем гости из Китая рассказали своим узбекским коллегам о программе SuperMap, которая позволяет создавать 3D модели геологических разрезов с определением эпицентров землетрясений и анализом статистических данных.