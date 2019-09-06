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Последствия землетрясения

Сейсмологи смогут определять эпицентр толчка по китайской технологии

© Фото: Heather Hintze / twitter
Общество
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Специалисты из Китая рассказали узбекским коллегам о программе, позволяющей создавать 3D модели геологических разрезов с определением эпицентров землетрясений и анализом статистических данных.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. В Институте сейсмологии АН Республики Узбекистан прошёл семинар с участием менеджера компании SuperMap (Пекин, КНР) Darijav Baynmandakh.

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Специалисты обеих стран обсудили вопросы дальнейшего обмена опытом в сфере. Вместе с тем гости из Китая рассказали своим узбекским коллегам о программе SuperMap, которая позволяет создавать 3D модели геологических разрезов с определением эпицентров землетрясений и анализом статистических данных.

Теги:
семинар, Узбекистан, Китай, сейсмолог



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