Узбекистан и Южная Корея начнут вместе готовить военные кадры

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Министерства обороны Узбекистана и Южной Кореи договорились о сотрудничестве в сфере подготовки военных кадров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу узбекистанского ведомства.
Делегация Минобороны во главе с заместителем министра генерал-майором Азизбеком Икрамовым 4-6 сентября приняла участие в Международном форуме по обороне и безопасности "Сеульский диалог-2019". Мероприятие было организовано Министерством национальной обороны Южной Кореи.
По итогам форума узбекистанское оборонное ведомство подписало меморандумы о сотрудничестве с Университетом национальной обороны Южной Кореи и Корейской военной академией.
Ранее сообщалось, что представители Национальной освободительной армии Китая изучили, как проходит учебный процесс в Академии Вооруженных сил Узбекистана.
Китайцы пообщались с преподавателями академии, ознакомились с учебной программой будущих офицеров и боевой подготовкой в воинских частях.
Кроме того, во время визита иностранной делегации стороны обсудили реформы в Вооруженных силах Узбекистана.