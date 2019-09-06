Узбекистан и Южная Корея начнут вместе готовить военные кадры

Делегация Узбекистана посетила Международный форум по обороне и безопасности "Сеульский диалог-2019".

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Министерства обороны Узбекистана и Южной Кореи договорились о сотрудничестве в сфере подготовки военных кадров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу узбекистанского ведомства.

Делегация Минобороны во главе с заместителем министра генерал-майором Азизбеком Икрамовым 4-6 сентября приняла участие в Международном форуме по обороне и безопасности "Сеульский диалог-2019". Мероприятие было организовано Министерством национальной обороны Южной Кореи.

По данным пресс-службы, Азизбек Икрамов и замминистра национальной обороны Южной Кореи Пак Чже Мином обсудили вопросы региональной безопасности и перспективы дальнейшего сотрудничества в военной сфере.

По итогам форума узбекистанское оборонное ведомство подписало меморандумы о сотрудничестве с Университетом национальной обороны Южной Кореи и Корейской военной академией.

Ранее сообщалось, что представители Национальной освободительной армии Китая изучили, как проходит учебный процесс в Академии Вооруженных сил Узбекистана.

Китайцы пообщались с преподавателями академии, ознакомились с учебной программой будущих офицеров и боевой подготовкой в воинских частях.

Кроме того, во время визита иностранной делегации стороны обсудили реформы в Вооруженных силах Узбекистана.