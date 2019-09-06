Студенты вузов Узбекистана будут учиться по английским методикам

Специалисты сферы высшего образования обсудили важность академической и финансовой независимости университетов и формирование правильного отношения руководства вузов к этому процессу.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования состоялась встреча с директором Британского совета в Узбекистане, исполнительным директором организации "Advance HE" и старшим консультантом этой организации, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках дискуссии специалисты поговорили о требованиях к качеству образования в высших учебных заведениях Узбекистана, недостатках и возможностях их устранения. Обсудили важность академической и финансовой независимости университетов и формирование правильного отношения руководства вузов к этому процессу.

Узбекистан и Великобритания договорились о сотрудничестве в рамках трёхлетнего проекта в сфере высшего образования.

Ранее Министерством высшего и среднего специального образования и Британским Советом в рамках проекта "Высшее образование для трудоустройства" был проведен международный обучающий семинар для ректоров и должностных лиц вузов Узбекистана с участием экспертов британского "Advance HE".