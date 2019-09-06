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Студенты педагогического института

Студенты вузов Узбекистана будут учиться по английским методикам

© Foto : Фозил Фарход
Общество
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Специалисты сферы высшего образования обсудили важность академической и финансовой независимости университетов и формирование правильного отношения руководства вузов к этому процессу.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования состоялась встреча с директором Британского совета в Узбекистане, исполнительным директором организации "Advance HE" и старшим консультантом этой организации, сообщает пресс-служба ведомства.

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Pixabay
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В рамках дискуссии специалисты поговорили о требованиях к качеству образования в высших учебных заведениях Узбекистана, недостатках и возможностях их устранения. Обсудили важность академической и финансовой независимости университетов и формирование правильного отношения руководства вузов к этому процессу.

 

Узбекистан и Великобритания договорились о сотрудничестве в рамках трёхлетнего проекта в сфере высшего образования.

Ранее Министерством высшего и среднего специального образования и Британским Советом в рамках проекта "Высшее образование для трудоустройства" был проведен международный обучающий семинар для ректоров и должностных лиц вузов Узбекистана с участием экспертов британского "Advance HE".

Теги:
Встреча, Узбекистан, Великобритания, министр, Министерство высшего и среднего специального образования



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