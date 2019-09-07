Новые назначения в структуре МВД республики

Подполковник Нуриймон Абдурахим Абулхасан назначен начальником отдела Главного управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом Министерства внутренних дел страны.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Назначены новые руководители в отделах по борьбе с терроризмом и экстремизмом и в Комитете по делам религий, сообщает МВД республики.

Подполковник Нуриймон Абдурахим Абулхасан назначен начальником отдела Главного управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом Министерства внутренних дел. С апреля 2018 года он возглавлял пост председателя Комитета по делам религий.

Сменилось также руководство в Комитете по делам религий. Его новым руководителем стал полковник Абдугофур Тўйчибоевич Ахмедов, ранее — начальник Управления СГБ по Сурхандарьинской области.