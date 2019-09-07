Закон "Об образовании" в новой редакции прошел первое чтение в парламенте

Проект подразумевает расширение полномочий органов госуправления в системе образования, а также вносит дополнительные понятия и термины с учетом проводимых реформ и мировых тенденций.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Депутаты Олий Мажлис обсудили в первом чтении обновленный закон "Об образовании", который существенно дополнен с учетом современных тенденций и стоящих перед государством задач, сообщает пресс-служба законодательной палаты парламента Узбекистана.

В частности, в проект закона внесены ряд новых норм, понятий и статей. В частности, подробно расписаны такие понятия как образование взрослых, специальное и инклюзивное образование, индивидуальная педагогическая деятельность, государственно-частное партнерство. Кроме того, регламентируется порядок государственного надзора в сфере образования, процедура самооценки учебных заведений, а также подробно отражены права, обязанности и ответственность участников образования.

При этом в новой редакции проекта закона сохранены ранее доработанные нормы и включены новые полномочия органов госуправления.

Принятия закона "Об образовании" в новой редакции позволит устранить имеющиеся на сегодняшних день пробелы в этой сфере, а также интегрировать учебные стандарты Узбекистана в международные образовательные процессы.

Значительная часть обновленного закона посвящена вопросам зарубежного обучения, а также признания дипломов иностранных вузов. Проект уже прошел первое чтение, в него будут вноситься некоторые поправки с учетом передового опыта и современных реалий.