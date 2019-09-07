17:32 07 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
LIVE:
Реконструкция аэропорта Самарканда

В международном аэропорту Самарканда началась реконструкция

© Пресс-служба Комитета по автомобильным дорогам при Минтрансе Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
106 0 0

В работе по реконструкции аэропорта задействовано более 150 единиц транспортных и технических средств.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Началась реконструкция взлетно-посадочной полосы и самолетной стоянки Самаркандского международного аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по автомобильным дорогам страны.

Задействовано более 150 единиц транспортных и технических средств. Работы ведутся предприятиями Комитета по автомобильным дорогам Узбекистана.

Реконструкция аэропорта Самарканда
© Пресс-служба Комитета по автомобильным дорогам при Минтрансе Узбекистана
Реконструкция аэропорта Самарканда

Напомним, во время своего визита в Самарканд президент республики ознакомился с проектом реконструкции этой воздушной гавани. Глава государства дал указания по строительству еще одного терминала, реконструкции взлетно-посадочной полосы, расширению самолетной стоянки.

Теги:
Узбекистан, Самарканд, реконструкция, аэропорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Актриса Зендая
Самые стильные знаменитости года по версии журнала PEOPLE
По канату над пропостью: в Москве планируют установить рекорд — видео
Проект небоскреба Nest One в Ташкенте
Первый небоскреб в Ташкенте — каким он будет

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054