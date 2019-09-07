В международном аэропорту Самарканда началась реконструкция

В работе по реконструкции аэропорта задействовано более 150 единиц транспортных и технических средств.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Началась реконструкция взлетно-посадочной полосы и самолетной стоянки Самаркандского международного аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по автомобильным дорогам страны.

Задействовано более 150 единиц транспортных и технических средств. Работы ведутся предприятиями Комитета по автомобильным дорогам Узбекистана.

© Пресс-служба Комитета по автомобильным дорогам при Минтрансе Узбекистана Реконструкция аэропорта Самарканда

Напомним, во время своего визита в Самарканд президент республики ознакомился с проектом реконструкции этой воздушной гавани. Глава государства дал указания по строительству еще одного терминала, реконструкции взлетно-посадочной полосы, расширению самолетной стоянки.